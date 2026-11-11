Mainz/Trier (dpa/lrs) - Helau! Pünktlich um 11.11 Uhr haben in der Fastnachtshochburg Mainz Tausende Närrinnen und Narren in bunten Kostümen die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Trotz nasskaltem Wetter mit ungemütlichen Temperaturen versammelten sich rund 9.000 Menschen zur zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Bunte Kostüme und 100 Jahre Schwellköpp

Die Fastnachter kamen verkleidet als Prinzessinnen, Mönche, Zebras, Monster und Pinguine sowie Hexen, Cowgirls und Clowns. Nach der Begrüßung der Fastnachter durch den Präsidenten des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Hannsgeorg Schönig, und Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) ging es los mit dem bunten Programm.

Die Mainzer Fastnacht steht unter dem Motto: «Die Schwellköpp in de Fassenacht gehör'n zu Meenz wie's singt und lacht». Die Schwellköpp - große, handgefertigte Pappmaché-Köpfe - werden 100 Jahre alt. Sie gelten als eines der bekanntesten Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht.

Die riesigen, bis zu 25 Kilogramm schweren Köpfe aus Pappmaché werden auf den Schultern getragen und laufen so auch beim Rosenmontagszug mit. Vater der Figuren ist der Steinbildhauer Ludwig Lipp (1877-1945). Erstmals waren die Schwellköpp beim Rosenmontagszug im Jahr 1927 auf den Straßen zu sehen.

Was es mit der närrischen Elf auf sich hat

Der 11.11. wird wegen der närrischen Zahl elf gefeiert, die auch als Abkürzung für die französischen Revolutionsideale Égalité, Liberté, Fraternité (Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit) steht. Der offizielle Beginn der Fastnachtskampagne ist der 1. Januar, den Höhepunkt bildet der Rosenmontag.

Auch in anderen Städten in Rheinland-Pfalz wie Trier oder Koblenz feiern Närrinnen und Narren den Auftakt der Fastnacht. Die Polizei sprach von friedlich feiernden Menschen. Es sei alles ruhig geblieben und es habe keine brenzligen Situationen gegeben.

Ministerpräsident Schnieder mag Karneval und Fassenacht

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) startete in Trier in die närrische Zeit und freute sich darauf, «dass wir die nächsten Wochen und Monate schön feiern und dass wir vor allen Dingen friedlich feiern, dass wir über Generationen hinweg feiern.»

«Ich mag Karneval und Fassenacht einfach», sagte Schnieder der Deutschen Presse-Agentur. «Da kommen die Leute zusammen, haben Spaß und können auch mal über sich selbst lachen. Und der politische Witz gehört natürlich auch dazu.» Er habe über die Jahre «schon so einige Kostüme» getragen. «Als Kind immer das, was gerade so angesagt war.». Zuletzt sei er als «Steuermann» unterwegs gewesen. «Da mache ich eigentlich jeden Spaß mit. Nur Perücken sind nicht so mein Ding.»

Die «Fassenacht» sei für ihn auch persönlich etwas Besonderes. Er sei Fördermitglied in seinem Heimatverein in Birresborn (Vulkaneifelkreis) und Ehrenoffizier der Mainzer Ranzengarde. «Da fühlt man sich natürlich besonders verbunden», sagte Schnieder.

Awareness-Raum soll sicheres Feiern ermöglichen

In Mainz ist zur närrischen Zeit direkt am zentralen Feierplatz auch ein Awareness-Raum als niedrigschwellige Anlaufstelle für Betroffene von Belästigung, Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt eingerichtet worden. Das Motto dafür lautet: Närrisch sein. Respektvoll bleiben.