Schulleiter: Gewalt an Schulen hat zugenommen

Mainz (dpa/lrs) – An den Schulen in Rheinland-Pfalz ist Gewalt nach Einschätzungen von Schulleiterinnen und Schulleitern ein wachsendes Problem. Das geht aus einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hervor. Unter den Begriff Gewalt fielen bei der Befragung körperliche und psychische Gewalt beziehungsweise Formen des Mobbings.

102 Schulleitungen im Land sind befragt worden. Bundesweit hatten sich insgesamt 1.311 Schulleitungen an der Befragung beteiligt.

Demnach kam es innerhalb der vergangenen fünf Jahre an 72 Prozent der Schulen in Rheinland-Pfalz zu psychischen und an 29 Prozent der Schulen zu physischen Gewaltvorfällen gegen Lehrkräfte. Ein Drittel der Schulleitungen berichtete laut VBE davon, dass Lehrkräfte Opfer von Cybermobbing geworden seien. Zudem habe mehr als die Hälfte der Schulleitungen angegeben, dass die Gewalt an ihren Schulen in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe.

VBE schlägt seit 2020 wegen der Zahlen zur Gewalt Alarm

«Der VBE schlägt bereits seit 2020 wegen der Zahlen zur Gewalt an Lehrkräften Alarm», sagte der Landesvorsitzende des VBE Rheinland-Pfalz, Lars Lamowski, in Mainz. «Seitdem ist nichts passiert, um unsere Kolleginnen und Kollegen besser zu schützen.» Der Schutz der Lehrkräfte müsse ernst genommen und konsequent etwas dafür getan werden.

Nur knapp die Hälfte der Schulleitungen ist nach der Umfrage der Meinung, betroffene Lehrkräfte ausreichend unterstützen zu können. Zudem meinten 52 Prozent der Schulleitungen, dass das Thema «Gewalt gegen Lehrkräfte» eher ein Tabu-Thema ist. Als besonders wichtig für die Prävention sähen 83 Prozent der Schulleitungen eine angemessene Personalausstattung an.

Gewalt gegen Lehrkräfte oft Tabu-Thema

«Es ist ein Problem, wenn das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte als Tabu angesehen wird», mahnte der Vize-Vorsitzende Oliver Pick. Es sollte Unterstützung der Betroffenen in Form einer beratenden Anlaufstelle außerhalb der Schule sowie sofort wirksame Maßnahmen in Kooperation mit den Behörden geben, um die Täter zu sanktionieren.