Schulfrei an Grundschule in Trier nach Brand

Trier (dpa/lrs) – An der Grundschule Trier-Ruwer fällt am Montag die Schule aus. Grund dafür ist der Brand in einem Nebengebäude der Schule, wie die Stadt Trier mitteilte. Der Brand war am Sonntagmorgen entdeckt und gelöscht worden. Verletzt wurde niemand. Das Nebengebäude der Schule, wo der Brand ausbrach, wird von Vereinen genutzt.

Bei dem Feuer wurde die elektrische Hauptleitung der Schule beschädigt. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.