Die Dunkelziffer bei sexualisierter Gewalt ist hoch. Die Schulen sollen vorbereitet sein, um bei Verdachtsfällen reagieren zu können.

Mainz (dpa/lrs) – Beim Aufbau von Schutzkonzepten gegen sexualisierte Gewalt kommen die Schulen in Rheinland-Pfalz voran. Ziel dieses verpflichtenden Vorhabens ist es, Handlungssicherheit für Lehrkräfte und schulisches Personal im Umgang mit Verdachtsfällen zu schaffen. Bis Ende Oktober seien mittlerweile 177 Schulen im landeseigenen Rückmeldesystem «Edison» erfasst worden, teilte das Bildungsministerium in Mainz mit.

Alle Schulen in Rheinland-Pfalz müssen individuelle Schutzkonzepte gegen sexualisierte und andere Gewaltformen entwickeln und diese bis spätestens zum Beginn des Schuljahrs 2028/2029 im schulischen Edison-Portal einpflegen sowie an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zurückmelden. In Rheinland-Pfalz gibt es mehr als 1.600 Schulen. Im Mai hatte die Zahl der erfassten Schutzkonzepte noch bei 96 gelegen.

Musterkonzept zur Orientierung

Um die Schulen bei der Entwicklung ihres Konzeptes zu unterstützen, wird laut Bildungsministerium pro Monat eine Online-Veranstaltung «Was ist ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt?» mit Basisinformationen angeboten. Für spezifischere Informationsbedarfe gibt es ebenfalls monatlich die Online-Veranstaltung «Auf dem Weg zum Schutzkonzept: Risiko- und Potenzialanalyse, Verhaltenskodex und Studientag». Dazu gebe es für die Schulen ein umfangreiches Online-Lernangebot.

Auf Wunsch vieler Schulen sei auch ein Musterschutzkonzept zur Verfügung gestellt worden, an dem diese sich bei der Entwicklung ihres eigenen Schutzkonzepts orientieren können, teilte das Bildungsministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion mit. Ein Musterschutzkonzept für den Schulsport sei in Vorbereitung.

Landesbeauftragte im Amt

Der rheinland-pfälzische Landtag hatte die Einführung eines Schutzkonzepts der Schulen gegen sexuelle Gewalt im Jahr 2023 beschlossen. Mitte dieses Jahres wurde mit Anette Diehl eine Landesbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eingesetzt.

Die gelernte Erzieherin und langjährige Mitarbeiterin des Frauennotrufs Mainz hat angekündigt, in ihrer Funktion die Perspektive von Betroffenen stärker in politische Entscheidungen einbringen sowie bestehende Hilfs- und Unterstützungsangebote besser vernetzen zu wollen.