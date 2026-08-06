Schulstart
Schule geht los – Ministerin informiert zu Handy-Nutzung
Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig
Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) informiert über die Neuerungen zum Schuljahr 2026/27.
Helmut Fricke. DPA

Ab kommenden Montag gilt wieder: Früh aufstehen, Tasche für den Unterricht packen und regelmäßig für Tests sowie Klassenarbeiten lernen.

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Mainz (dpa/lrs) – Nach sechs Wochen Sommerferien geht in Rheinland-Pfalz die Schule für Hunderttausende Kinder und Jugendliche in der kommenden Woche wieder los. Dazu werden rund 40.000 Kinder eingeschult. Welche Neuerungen es an den Schulen gibt und wie ab dem neuen Schuljahr die private Handynutzung geregelt ist, wird Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) am Donnerstag (10.00 Uhr) in Mainz präsentieren.

Informieren wird die Ministerin auch über die Maßnahmen in Rheinland-Pfalz zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027. Die Regelung wird schrittweise eingeführt und greift nun bei Kindern ab der 1. Klasse. Weitere Themen zum Auftakt des neuen Schuljahrs sind traditionell die Unterrichtsversorgung sowie die Zahl der Lehrkräfte an den Schulen im Land.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-489890/1

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