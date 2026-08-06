Mainz (dpa/lrs) – Nach sechs Wochen Sommerferien geht in Rheinland-Pfalz die Schule für Hunderttausende Kinder und Jugendliche in der kommenden Woche wieder los. Dazu werden rund 40.000 Kinder eingeschult. Welche Neuerungen es an den Schulen gibt und wie ab dem neuen Schuljahr die private Handynutzung geregelt ist, wird Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) am Donnerstag (10.00 Uhr) in Mainz präsentieren.

Informieren wird die Ministerin auch über die Maßnahmen in Rheinland-Pfalz zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027. Die Regelung wird schrittweise eingeführt und greift nun bei Kindern ab der 1. Klasse. Weitere Themen zum Auftakt des neuen Schuljahrs sind traditionell die Unterrichtsversorgung sowie die Zahl der Lehrkräfte an den Schulen im Land.