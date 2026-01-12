Schulbusse fahren nur eingeschränkt

Eisesglätte und Schnee: In Rheinland-Pfalz entscheiden Schulen und Schulträger selbst, ob Unterricht möglich ist. Abiprüfungen gibt es nur an einigen Schulen.

Mainz (dpa/lrs) – Eis und Schnee haben den Schulbusverkehr in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz am Morgen gestoppt. Betroffen waren vor allem der südliche Kreis Mainz-Bingen und der Norden des Landes, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte. Größere Probleme seien nicht bekanntgeworden.

Zentrale Abiturprüfungen waren nicht geplant, Deutsch stehe erst am Mittwoch an. In einigen Schulen standen aber die Abiklausuren in Gesellschaftskunde auf dem Plan.

In Rheinland-Pfalz entscheiden Schulen und Schulträger gemeinsam, ob Unterricht möglich ist. Es müsse aber immer eine Notbetreuung geben, wenn die Schulen von Präsenzunterricht auf digitale Angebote wechselten, sagte der Ministeriumssprecher. Die Sicherheit der Schüler auf dem Weg zur Schule habe grundsätzlich Priorität.