Unfall mit Kindern
Schulbus stößt mit Lkw zusammen
Am Anfang sah es schlimmer aus. Am Ende blieben alle 17 Kinder im Bus unverletzt. Die beiden Fahrer aber kamen mal ins Krankenhaus.

Hillesheim (dpa/lrs) - Ein Schulbus mit 17 Kindern an Bord ist bei Hillesheim in der Eifel mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Glücklicherweise blieben alle Kinder unverletzt, wie die Polizei in Trier mitteilte. Sie seien vor Ort von Rettungskräften versorgt und dann von ihren Eltern abgeholt worden.

Der Busfahrer erlitt demnach leichte Verletzungen und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer, der unverletzt blieb, kam vorsorglich zum Durchchecken ins Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es auf der K47 zwischen Niederbettingen und Oberbettingen im Kreis Vulkaneifel. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Lastwagenfahrer auf die Kreisstraße auffahren: Dabei habe er den von rechts kommenden Bus übersehen und dessen Vorfahrt missachtet.

Zwischenzeitlich war eine Anlaufstelle für Eltern auf dem Sportplatz Oberbettingen eingerichtet, wie es hieß. Mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team sei im Einsatz. Die Unfallstelle war zunächst gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

