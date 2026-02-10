Unfall mit Kindern
Schulbus stößt frontal mit Lkw zusammen
Polizeieinsatz
Polizeieinsatz
Soeren Stache. DPA

Nach dem Frontalzusammenstoß eines Schulbusses mit einem Lkw bei Hillesheim haben alle Kinder den Bus verlassen können. Wie schwer sind ihre Verletzungen?

Lesezeit 1 Minute

Hillesheim (dpa/lrs) – Ein Schulbus mit mehreren Kindern an Bord ist bei Hillesheim in der Eifel frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen konnten alle Kinder den Bus verlassen, teilte die Polizei Trier mit. Es gebe nach jetzigem Stand keine Schwerverletzten. «Ein paar Kinder sind leicht verletzt», sagte die Sprecherin. Genauere Angaben könne man noch nicht machen.

Der Unfall passierte auf der K47 zwischen Niederbettingen und Oberbettingen im Kreis Vulkaneifel. Mehrere Rettungswagen seien auf dem Weg zum Unfallort. Eine Anlaufstelle für Eltern sei auf dem Sportplatz Oberbettingen eingerichtet, hieß es. Der Lastwagenfahrer sei nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:260210-930-667042/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten