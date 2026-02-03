Schneeglätte sorgt für einen Busunfall im Donnersbergkreis. Die Insassen: 22 Schulkinder. Wie geht es den Kindern?

Biedesheim (dpa/lrs) – Ein Schulbus mit 22 Kindern an Bord ist auf der Landesstraße 448 im Donnersbergkreis in einen Straßengraben gerutscht. Verletzt wurde dabei am frühen Nachmittag nach Polizeiangaben nach niemand. Die Kinder konnten den Bus unverletzt verlassen und wurden in einer nahegelegenen Sporthalle betreut. Auch der Fahrer blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei kam der Bus am zwischen Biedesheim und Lautersheim auf schneebedeckter und glatter Straße ins Rutschen. Die L448 war während der Bergungs- und Rettungsarbeiten für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Nach der Bergung konnte der Bus seine Fahrt fortsetzen.