Schulbus-Gefahrenbremsung – sechs Kinder verletzt

Der Fahrer oder die Fahrerin eins voll besetzten Schulbusses muss plötzlich bremsen. Dem Bus war die Vorfahrt genommen worden. Der Unfallverursacher flüchtet. Konnten die Ermittler ihn finden?

Neustadt (Wied) (dpa/lrs) – Bei der Gefahrenbremsung eines Schulbusses sind in Neustadt (Wied) sechs Kinder leicht verletzt worden. Sie befanden sich in dem voll besetzten Bus, dem die Vorfahrt genommen worden war, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehrsteilnehmer, der am Nachmittag die Bremsung ausgelöst hatte, beging den Angaben zufolge Fahrerflucht.

Die verletzten Kinder wurden medizinisch versorgt und dann in die Obhut der Eltern übergeben. Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Unfallverursacher noch am Dienstag. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.