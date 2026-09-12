Saarbrücken (dpa/lrs) – Schussgeräusche aus einer Wohnung haben in der Nacht in Saarbrücken das Spezialeinsatzkommando auf den Plan gerufen. Zeugen hatten der Polizei von einem Knallen berichtet und davon, durch ein Fenster im ersten Stock Mündungsfeuer beobachtet zu haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei handelt es sich um die Lichtblitze, die beim Schießen vorn am Lauf zu sehen sind. Weil die Gefahrenlage aufgrund dieser Angaben völlig unklar war, rückte das SEK an und verschaffte sich Zugang zu der Wohnung.

Dort trafen die Einsatzkräfte einen Mann an – schlafend in seinem Bett, so der Polizeisprecher. Außerdem fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Damit soll der Bewohner zuvor die Schüsse abgegeben haben. Das aufblitzende Mündungsfeuer sei von außen auch auf einer Überwachungskamera zu sehen gewesen, hieß es. Eine Gefahr für andere Menschen habe glücklicherweise nicht bestanden. Auf den Mann kommt laut Polizei jetzt eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit zu.