Schüsse in Prüm – Polizei ermittelt

Ein Unbekannter schießt aus einem Auto im Eifelkreis. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Prüm (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat aus einem Auto im Prümer Stadtteil Dausfeld mehrere Schüsse abgegeben. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelt, ist laut Polizei noch unklar. Es gebe einen Augenzeugen des Vorfalls.

Bei dem Fahrzeug könne es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um einen Kombi handeln. Nähere Details zum Tathergang im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind derzeit nicht bekannt.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei Menschen, die am Sonntagabend etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden.