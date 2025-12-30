Schüsse aus Auto – Schaden an einem Ortsschild

Schüsse aus einem Fahrzeug, eine sichergestellte Waffe und ein beschädigtes Ortsschild in Prüm. Nun hat die Polizei in der Eifel einen Tatverdächtigen ermittelt.

Prüm (dpa/lrs) – Die Polizei hat im Fall von mehreren Schüssen aus einem Auto in Prüm in der Eifel einen Verdächtigen ermittelt. Es handelt sich den Angaben nach um einen Mann aus Baden-Württemberg, der lediglich zu Besuch in der Region war. «Die Schusswaffe wurde nebst Munition bei einer Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Die Waffe befand sich in seinem legalen Besitz», teilte die Polizei weiter mit.

Entgegen einer früheren ersten Meldung der Polizei, dass bei den Schüssen am Sonntagabend kein Sachschaden entstanden sei, wurden laut Polizei inzwischen doch Schäden festgestellt – und zwar am Ortsschild von Prüm-Dausfeld.

Ermittlungen der Kripo

Es wurde ein Verfahren wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Weitere Details nannte die Polizei nicht. Die Ermittlungen der Kripo dauerten an.

