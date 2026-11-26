In einem Park eskaliert eine Kontrolle: Ein 25-Jähriger entreißt einem Polizisten die Dienstwaffe und schießt. Was das Landgericht Trier geurteilt hat.

Trier (dpa/lrs) – Gut sieben Monate nach Schüssen auf zwei Polizisten in der Eifelstadt Prüm ist der angeklagte 25-Jährige vor dem Landgericht Trier freigesprochen worden. Wegen einer psychischen Erkrankung sei der Mann schuldunfähig. Er werde dauerhaft in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht, teilte das Landgericht Trier mit.

Das Urteil ist rechtskräftig. Es wurde bereits am vergangenen Freitag verkündet. Der 25-Jährige hatte zum Prozessauftakt eingeräumt, Anfang April bei einer Kontrolle im Kurpark mit einer zuvor entrissenen Polizeiwaffe auf zwei Polizisten geschossen zu haben. Eine Polizistin wurde schwer verletzt.

Der Angeklagte leide an einer paranoiden Schizophrenie. Aufgrund seines Zustandes sei ihm nicht bewusst gewesen, welche Gefahr von seinem Verhalten ausgegangen sei, hatte sein Anwalt erklärt. Der Mann bedauere, was geschehen sei.

Der Mann war angeklagt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung – im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit.