Jagdwilderei
Schüsse auf Nilgänse: Polizei ermittelt Tatverdächtigen
Nilgänse
Nach Schüssen auf Nilgänse ermittelt die Polizei einen Tatverdächtigen (Symbolbild).
Rolf Vennenbernd. DPA

Was steckt hinter den Angriffen auf Nilgänse bei Trier? Die Polizei ermittelt gegen einen 43-Jährigen und prüft, ob er für mindestens 15 Fälle verantwortlich ist.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Die Polizei hat einen 43-jährigen Tatverdächtigen nach mehreren Angriffen auf Nilgänse am Moselufer zwischen Trier und Konz ermittelt. Bei einer Durchsuchung am Dienstag fanden die Beamten eine Armbrust und verschiedene Datenträger. Diese werden nun ausgewertet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann steht im Verdacht, Jagdwilderei begangen und gegen das Tierschutz- sowie das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Die Ermittlungen zu Motiv und Hintergründen dauern an. Die Polizei vermutet, dass der Verdächtige mindestens 15 Taten begangen hat. Offenbar schoss er mit einer Armbrust auf die Tiere. Bei einigen Angriffen verletzte er mehrere Tiere. Einige Nilgänse konnten tiermedizinisch versorgt werden und überlebten, andere mussten eingeschläfert werden.

© dpa-infocom, dpa:260610-930-202947/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten