Ein Linienbus ist abends in Bad Kreuznach-Winzenheim unterwegs. Der Busfahrer und drei Insassen sind im Fahrzeug. Plötzlich fallen Schüsse.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Auf einen Linienbus sind am Freitagabend in Bad Kreuznach-Winzenheim Schüsse abgegeben worden. Die drei Fahrgäste und der Busfahrer blieben unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Es seien aber drei Scheiben beschädigt worden.

«Wir haben kleine Stahlkugeln aufgefunden, keine Patronen», sagte der Sprecher. «Wir gehen deshalb davon aus, dass der oder die Täter mit einem Luftdruckgewehr geschossen haben.» Zu dem Vorfall sei es am Abend gegen 22.20 Uhr gekommen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.