Tierrettung
Schülerinnen retten Mauersegler aus misslicher Lage
Mauersegler
Zwei Schülerinnen brachten einen Mauersegler zur Polizei. (Symbolbild)
Hannes P Albert. DPA

Zwei Mädchen entdecken unter einem Auto einen hilflosen Mauersegler – und bringen ihn direkt zur Polizei. Wie die Geschichte für den kleinen Vogel weitergeht.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zwei Schülerinnen haben einen Mauersegler in Not gerettet und zur Polizei gebracht. Mit dem vermeintlich verletzten Vogel in den Händen seien sie am Vormittag auf der Polizeiwache Oggersheim erschienen, teilte die Polizei mit.

Unter einem Auto hatten sie das Jungtier gefunden. Es entpuppte sich zwar als gesunder Vogel, war jedoch trotzdem in Not, weil Mauersegler am Boden meist nicht selbst starten können. Die Tierrettung der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen nahm sich dem kleinen Vogel an.

© dpa-infocom, dpa:260625-930-282628/1

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