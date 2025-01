Schülerin in Untersuchungshaft – Gewalt in Landau geplant?

Landau/Pfalz (dpa/lrs) – Weil sie mit zwei weiteren Jugendlichen eine Gewalttat an der Nordringschule in Landau geplant haben soll, sitzt eine 16-jährige Schülerin in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten, soll die Jugendliche aktiv an der Planung beteiligt gewesen sein. Gegen sie sei Haftbefehl wegen des Verdachts des Verabredens zu einem Verbrechen erlassen worden.

Einer der Mitverdächtigen, ein 16-jähriger ehemaliger Schüler der Nordringschule, gilt laut Polizei als Hauptverantwortlicher. Er befindet sich in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Ein weiterer Beteiligter, ein 15-jähriger Schüler, wurde vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen. Die Tat war der Polizei zufolge für Dezember 2024 geplant. Die Ermittlungen laufen.