Betroffen sind mehrere Klassenzimmer. Die Direktorin alarmiert die Polizei. Noch sind Fragen zum Vorfall offen.

Trier/Thalfang (dpa/lrs) – Ein Schüler hat in mehreren Klassenräumen einer Schule in Thalfang Pfefferspray versprüht. Dadurch seien rund 20 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Sie klagten über akute Atemwegs- und Augenreizungen.

Die Betroffenen wurden demnach vor Ort versorgt, niemand musste ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 13 Jahre alter Schüler der Realschule plus für das Versprühen des Pfeffersprays verantwortlich sein, teilte die Polizei weiter mit. Warum er das getan haben soll, ist unklar.

Die Direktorin der Schule im Kreis Bernkastel-Wittlich hatte die Polizei alarmiert. Einsatz- und Rettungskräfte verschiedener Organisationen waren vor Ort.