Schriftsteller Rafik Schami geht nicht mehr auf Tournee

Mit seiner Fabulierkunst hat sich Autor Schami längst einen festen Leserkreis erworben. Seit fast 45 Jahren reist er mit seinen Büchern durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nun ist Schluss.

Mainz (dpa/lrs) – Der Schriftsteller Rafik Schami («Wenn du erzählst, erblüht die Wüste») wird nicht mehr auf Tournee gehen. Er werde am 23. Juni 80 Jahre alt, sagte der in Rheinland-Pfalz lebende Schami der Deutschen Presse-Agentur. «Ab sofort lasse ich meine Bücher sprechen.» Er habe in seiner Jugend den Spruch gelesen, dass man aufhören soll, wenn es am schönsten sei, und «diese Weisheit» zunächst nicht verstanden. Nun sei es Zeit, sich «in die Stille zurückzuziehen».

Der in Syrien geborene Schami war 1971 nach Deutschland gekommen und ab 1982 wiederholt auf Tournee gegangen. Dabei las er nicht aus seinen Büchern («Das können die Leute selbst»), sondern erzählte Geschichten. «Bis Ende 2025 hielt ich 2.820 Erzählabende. Auf meinen Tourneen reiste ich über 471.000 Kilometer. Ich umkreiste also elfmal erzählend die Erde.» Er habe große Freude an den Begegnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehabt. «All das werde ich vermissen, da ich nun nicht mehr reisen will.»

Pünktlich zum 80. Geburtstag werde sein Roman «Das Mosaik der Frauen» erscheinen, kündigte der Schriftsteller an. «Der Protagonist Nadim Suri erzählt von den Lieben seines Lebens. Jede Frau hinterlässt einen unverzichtbaren Mosaikstein in seiner Seele», sagte Schami. Das Buch sei «eine Hommage an die Kraft der Frauen und ein Feuerwerk der Liebe». Schami hatte 2004 mit seinem teils autobiografischen Roman «Die dunkle Seite der Liebe» den endgültigen Durchbruch geschafft.