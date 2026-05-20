Preise
Schriftsteller Jochen Schmidt erhält Joseph-Breitbach-Preis
Akademie der Wissenschaften
Der Preis wird alljährlich von der Stiftung Joseph Breitbach und der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz vergeben. (Symbolbild)
Andreas Arnold. DPA

Jochen Schmidt wird für sein literarisches Gesamtwerk mit dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Die Jury lobt ihn als einen der großen Alltagserkunder der deutschsprachigen Literatur.

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Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Der Schriftsteller Jochen Schmidt wird für sein literarisches Gesamtwerk mit dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich von der Stiftung Joseph Breitbach und der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert, wie die Akademie mitteilte. Die Verleihung soll im September in Koblenz stattfinden, der Geburtsstadt von Joseph Breitbach.

Schmidt sei «einer der großen Alltagserkunder in der deutschsprachigen Literatur», erklärte die Jury. «In seinem seit Jahrzehnten ständig wachsenden Werk lauscht er der unablässig verschwindenden Gegenwart ihre Obsessionen, Illusionen und Ängste ab.» Schmidt veröffentlichte unter anderem die Bücher «Triumphgemüse» (2000), «Schmidt liest Proust» (2008), «Schneckenmühle» (2013) und «Phlox» (2022). Der Preis wird seit 2003 in Koblenz verliehen und zeichnet deutschsprachige Werke aller Literaturgattungen aus.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-104987/1

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Kultur

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