Bei einem Brand in einer Schreinerei im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es einen Verletzten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Kirchberg (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einer Schreinerei in Kirchberg im Rhein-Hunsrück-Kreis ist am Vormittag ein Mensch verletzt worden. Informationen zur Schwere der Verletzungen gebe es bisher nicht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Koblenz. Die Schreinerei im Ortsteil Bärenbach brenne in vollem Ausmaß, 35 Fahrzeuge der Feuerwehr seien im Einsatz. In der Umgebung sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen gehalten werden, hieß es von der Leitstelle Koblenz über die Warnapp Katwarn.