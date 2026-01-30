Schokolade kostete im Saarland im Januar über ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig gab es Rückgänge bei Speiseöl und Energie. Was bedeutet das für die Inflation?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Schokolade, Konfitüren und Marmeladen sind im Januar im Saarland deutlich teurer gewesen als vor einem Jahr. Bei Schokolade stiegen die Preise sogar um 34,2 Prozent, wie das Statistische Amt Saarland mitteilte. Fleisch und Fleischwaren waren 5,8 Prozent teurer als im Januar 2025.

Die Preise für Speisefette und Speiseöle sanken hingegen um rund 22,3 Prozent, wie es hieß. Und auch in anderen Bereichen gingen die Preise nach unten: «Im Januar 2026 konnten Verbraucherinnen und Verbraucher im Saarland erneut Preisrückgänge im Energiebereich verzeichnen», schrieb das Amt. Im Jahresvergleich sanken die Preise für Haushaltsenergie um rund 4,9 Prozent.

Im Januar lag die Inflationsrate laut Statistikerinnen und Statistikern bei 1,9 Prozent. Das ist der gleiche Wert wie im Dezember 2025.