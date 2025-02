Schoenmaeckers wird Boehringer-Deutschlandchef

Einst arbeite der gebürtige Niederländer im Investmentbanking, nun übernimmt er die Leitung im Heimatmarkt des Pharmaunternehmens. Seinen Vorgänger zieht es zurück an den Standort Biberach.

Ingelheim (dpa/lrs) – Nach 15 Monaten steht der nächste Wechsel an der Spitze des Deutschlandgeschäfts von Boehringer Ingelheim an. Zum 1. April wird der Niederländer Médard Schoenmaeckers Vorsitzender der Geschäftsführung der Boehringer Ingelheim Deutschland GmbH, wie das Pharmaunternehmen in Ingelheim mitteilte. Er folgt auf Fridtjof Traulsen, der den Posten Anfang 2024 übernommen hatte.

Traulsen war vorher Leiter des zweiten großen deutschen Boehringer-Standorts im baden-württembergischen Biberach und dorthin geht er nun auch zurück. Er werde in Biberach die Transformation des globalen Biopharma-Produktionsnetzwerks verantworten, teilte das Unternehmen weiter mit.

Schoenmaeckers, einst im Investmentbanking aktiv, leitet seit 2020 bei Boehringer die sogenannte Corporate-Affairs-Division, die sich um Kommunikation, Politik und die Unternehmensmarke kümmert. Seit 2023 sitzt der Niederländer im Aufsichtsrat von Boehringer Ingelheim Deutschland.