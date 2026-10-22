Rheinland-Pfalz grenzt an Frankreich. Künftig soll sich der Ministerpräsident um die wechselseitigen Kulturbeziehungen kümmern. Gerade junge Menschen will er für das Nachbarland begeistern.

Mainz (dpa) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder wird 2027 Bevollmächtigter für die deutsch-französischen Bildungs- und Kulturbeziehungen. Eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit sei derzeit wichtiger denn je, sagte der CDU-Politiker nach dem Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. «Gemeinsam wollen wir den Zusammenhalt in Europa weiter stärken.»

Gerade die jungen Menschen seien dabei wichtig, betonte Schnieder. «Mein zentrales Anliegen wird es deshalb sein, insbesondere junge Menschen dafür zu begeistern, die Sprache, Kultur und Lebensweise unseres jeweiligen Nachbarlandes kennenzulernen und die deutsch-französische Freundschaft selbst zu erleben.»

Mit dem Elysée-Vertrag von 1963 wurde in Deutschland die Funktion des «Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit» geschaffen. Schnieder folgt auf dem Posten auf die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Die Amtszeit beträgt vier Jahre und endet Ende 2030.