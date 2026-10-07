Der Bundespräsident reist mit zwei Bundesministern und drei Ministerpräsidenten nach Frankreich. Warum Schnieder und Rehlinger dabei sind.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Gordon Schnieder (CDU) und Anke Rehlinger (SPD), sind mit einer hochrangigen deutschen Delegation beim Staatsbesuch in Frankreich dabei. Sie begleiten gemeinsam mit ihrem Kollegen Cem Özdemir (Grüne) aus Baden-Württemberg Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zur Delegation gehören auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte.

Treffen mit Macron geplant

Auf dem Programm stehen vor allem Begegnungen mit Staatspräsident Emmanuel Macron und Premierminister Sébastien Lecornu sowie mit der Präsidentin der Nationalversammlung Yael Braun-Pivet. Am Grab des Unbekannten Soldaten wird ein Kranz niedergelegt.

Rehlinger ist deutsch-französische Kulturbevollmächtigte

Rehlinger ist seit 2023 die Bevollmächtigte der Bundesrepublik für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Rheinland-Pfalz übernimmt 2027 die Präsidentschaft der Oberrheinkonferenz.

«Frankreich ist für Rheinland-Pfalz ein zentraler Partner, nicht nur durch unsere gemeinsame Grenze am Oberrhein und in der Großregion, sondern auch durch eine lebendige Partnerschaft, die seit mehr als 60 Jahren Menschen zusammenbringt», sagte Schnieder vor der Reise. Diese ist für diesen Mittwoch und Donnerstag geplant.