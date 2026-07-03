Der Ministerpräsident spricht von einer echten Partnerschaft, die tagtäglich von den Menschen gelebt werde.

Baumholder (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz und die USA verbindet nach den Worten von Ministerpräsident Gordon Schnieder mehr als eine strategische Allianz. Es sei eine echte Partnerschaft, die von den Menschen im Land tagtäglich gelebt werde, sagte der CDU-Politiker nach einer Mitteilung anlässlich des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfestes in Baumholder, wo ein Stützpunkt der US-Armee liegt.

«Rheinland-Pfalz pflegt seit Jahrzehnten eine tiefe, historisch gewachsene Freundschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika», sagte Schnieder weiter. Baumholder sei als «deutsch-amerikanische Kleinstadt» gewissermaßen ein Sinnbild dieser engen Verbundenheit.

Anlass für das Freundschaftsfest war der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli sowie die Tatsache, dass seit inzwischen 75 Jahren US-Truppen sowie Angehörige und Familien von Soldatinnen und Soldaten an einer ganzen Reihe von Standorten in Rheinland-Pfalz stationiert sind und leben. In der Pfalz liegt etwa die US-Airbase Ramstein, die größte US-Airbase außerhalb Amerikas.