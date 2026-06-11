Pharmaunternehmen sind so erbost über die Gesundheitspolitik der Bundesregierung, dass sie in Rheinland-Pfalz Investitionen deutlich zurückfahren. Der Ministerpräsident sucht nach Lösungen.

Mainz (dpa/lrs) – Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) sorgt sich um den Pharmastandort Rheinland-Pfalz. «Die Pharmawirtschaft ist nicht in allen Bundesländern so stark wie bei uns», sagte der Regierungschef im Sommerinterview von «17:30 Sat.1 live». «Das heißt, man muss jetzt auch Verbündete suchen.»

Sollte es im Zuge der geplanten Gesundheitsreform der Bundesregierung auch Herstellerrabatt auf patentgeschützte Medikamente geben, sei zu befürchten, dass künftig die Forschung an innovativen Medikamenten nicht mehr in Deutschland stattfinde. Das betreffe mehrere Pharmafirmen, erklärte Schnieder. «Da müssen wir ran, da müssen wir jetzt auch zeigen, dass wir diesen Weg gerne anders hätten.»

Boehringer Ingelheim und Eli Lilly kürzen Investitionen

Die Pharmakonzerne Boehringer Ingelheim und Eli Lilly hatten jüngst die Kürzung von Investitionen in Deutschland angekündigt und als Grund dafür die Sparpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen genannt.

Der Ministerpräsident hatte danach angekündigt, sich im Bundesrat für Änderungen bei den Sparplänen der Bundesregierung im Gesundheitswesen einsetzen. Die Landesregierung steht deswegen im Kontakt mit den beiden Unternehmen und der Bundesregierung.