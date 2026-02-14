Die Straßenfastnacht fällt 2026 mit dem Landtagswahlkampf zusammen. CDU-Spitzenkandidat Schnieder macht beim Rosenmontagszug in Uniform mit.

Mainz (dpa/lrs) – Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, macht beim Rosenmontagszug in Mainz mit. «Ich bin jetzt Ehrenoffizier der Ranzengarde», sagte der Eifler der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. In dieser Funktion werde er erstmals in Uniform beim närrischen Lindwurm dabei sein, der am 16. Februar 2026 durch Mainz zieht.

Schnieder sei bereits seit Januar 2025 Mitglied und jetzt Ehrenoffizier, sagte der Präsident der Mainzer Ranzengarde von 1837, Lothar Both, der dpa. Dafür müsse man sich bewerben, einen «namhaften Betrag» spenden und im Gespräch überzeugen. Dann gelte die Auszeichnung lebenslang.

Von den 1.200 Mitgliedern seien rund 150 Ehrenoffiziere, sagte Both. Darunter Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und die Landtagsabgeordneten Christian Baldauf, Helmut Martin und Gerd Schreiner (alle CDU) sowie der ehemalige Bundestagsabgeordnete und erste Antiziganismusbeauftragte in Rheinland-Pfalz, Michael Hartmann (SPD). «Wir sind aber politisch neutral», betonte Both.

Die Auszeichnung Ranzengardist hat in der Kampagne 2026 der rheinland-pfälzische Innenminister und Ex-OB Michael Ebling für sein Engagement bekommen. Der SPD-Politiker ist aber kein Mitglied der Ranzengarde, sondern vor allem in Mombach bei der Prinzengarde und dem Mombacher Carneval Verein 1886 Bohnebeitel aktiv. Ebling stammt aus dem Mainzer Stadtteil Mombach.