Schnieder: Menschen entschieden sich für Politikwechsel

Mainz (dpa/lrs) – Nach Meinung des rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden Gordon Schnieder haben sich die Menschen bei der Bundestagswahl ganz klar für einen Politikwechsel entschieden. «Die Ampelparteien konnten kaum deutlicher abgewählt sein», sagte der 49-Jährige. Die nächste Bundesregierung werde viel Vertrauen wieder herstellen müssen.

Deutschland brauche nun eine Regierung, die sich nicht in ideologischen Experimenten und Streit verrenne, sondern die ganz klar die Sorgen der Menschen in den Blick nehme. «Nur so können wir gegen Spaltung und Unzufriedenheit wirklich etwas bewirken.» Die Ampel habe mit ihrer «desolaten Arbeit» dafür gesorgt, dass die AfD sich seit 2021 verdoppelt habe.