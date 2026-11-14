Gordon Schnieder will Parteichef bleiben und Johannes Steiniger Generalsekretär. Jetzt stehen die beiden zur Wahl.

Mainz/Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Gordon Schnieder ist seit zwei Jahren CDU-Landeschef in Rheinland-Pfalz und will in dem Amt bestätigt werden. Generalsekretär Johannes Steiniger will ebenfalls in dem Amt weiter machen.

Die beiden Männer stehen beim Landesparteitag in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) an diesem Samstag zur Wahl (10.00 Uhr). Gegenkandidaten gibt es voraussichtlich nicht. Gewählt wird auch der übrige Landesvorstand.

Mit Schnieder ist die CDU seit 35 Jahren erstmals wieder in die Staatskanzlei in Mainz eingezogen. Der Ministerpräsident regiert mit der SPD. Steiniger ist inzwischen Wirtschafts-Staatssekretär in der Bundesregierung.

Rund 300 Delegierte werden in Idar-Oberstein erwartet. Mit dabei sind auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Ex-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.