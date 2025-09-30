Verkehrsminister Schnieder musste nach einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus. Ministerpräsident Schweitzer sendet Genesungswünsche aus den USA.

Berlin (dpa/lrs) – Verkehrsminister Patrick Schnieder hat bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin einen Kreislaufzusammenbruch erlitten und ist ins Krankenhaus gebracht worden. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wünschte dem rheinland-pfälzischen CDU-Politiker gute Besserung.

Schnieder sei am Tisch zusammengesackt, hatte Regierungssprecher Stefan Kornelius gesagt. Danach sei es ihm zwar wieder bessergegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Ein Sprecher von Schnieders Ministerium teilte am Nachmittag mit, der Minister befinde sich derzeit in ärztlicher Behandlung und es gehe ihm wieder besser.

«Ich schicke allerbeste Genesungswünsche»

Auf Threads schrieb Ministerpräsident Schweitzer: «In Washington, D.C. hat mich die Nachricht aus Berlin vom Kreislaufzusammenbruch des Verkehrsministers erreicht. Ich schicke allerbeste Genesungswünsche.» Schweitzer befindet sich zurzeit mit einer Delegation in den USA.

Patrick Schnieder ist der Bruder des rheinland-pfälzischen CDU-Landeschefs Gordon Schnieder, der bei der Landtagswahl im März 2026 Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) herausfordern wird.