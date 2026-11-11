Karnevalsfan
Schnieder: «Ich mag Karneval und Fassenacht einfach»
Gordon Schnieder bei der Kostümprobe
Zuletzt ging Schnieder als Steuermann. (Archivbild)
Boris Roessler. DPA

Schnieder hat schon «so einige Kostüme» getragen – zuletzt war er als Steuermann unterwegs. Bei einer Verkleidung zieht er allerdings eine Grenze.

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Mainz/Trier (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) freut sich auf die närrische fünfte Jahreszeit: «Ich mag Karneval und Fassenacht einfach. Da kommen die Leute zusammen, haben Spaß und können auch mal über sich selbst lachen. Und der politische Witz gehört natürlich auch dazu», sagte Schnieder der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe über die Jahre «schon so einige Kostüme» getragen. «Als Kind immer das, was gerade so angesagt war», sagte er. Zuletzt sei er als «Steuermann» unterwegs gewesen. «Da mache ich eigentlich jeden Spaß mit. Nur Perücken sind nicht so mein Ding.»

Die «Fassenacht» sei für ihn auch persönlich etwas Besonderes. Er sei Fördermitglied in seinem Heimatverein in Birresborn (Vulkaneifelkreis) und Ehrenoffizier der Mainzer Ranzengarde. «Da fühlt man sich natürlich besonders verbunden», sagte Schnieder.

Schnieder wird um 11.11 Uhr bei der Sessionseröffnung des Trierer Karnevals auf dem Kornmarkt in Trier erwartet. Dort wird er die närrischen Gesetze verlesen.

© dpa-infocom, dpa:261111-930-976517/1

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