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Schnieder: Entlastung für Kommunen in Milliardenhöhe
Ministerpräsidentenkonferenz
Bund und Länder würden ihrer Verantwortung gerecht, sagt Schnieder.
Kay Nietfeld. DPA

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz nennt die erzielte Einigung zwischen Bund und Ländern ein wichtiges Signal.

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Berlin (dpa) – Die Bund-Länder-Einigung bei der Finanzreform kann die Kommunen nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder 2027 um einen Milliardenbetrag entlasten. «Wir reden dann schon im nächsten Jahr über ein Entlastungspotenzial bei den Kommunen von drei Milliarden und das ist anwachsend über die nächsten Jahre», sagte der CDU-Politiker nach einem Treffen der Länderregierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin.

Schnieder nannte die Einigung, die der Regel «Wer bestellt, bezahlt» folgt, ein «bedeutendes Signal» an die Kommunen und die Menschen im Land. Der Bund und die Länder für die Kommunen würden ihrer Verantwortung gerecht. «Deswegen bin ich dankbar, dass wir diese Einmütigkeit heute gezeigt haben.»

© dpa-infocom, dpa:260625-930-284463/1

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Politik

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