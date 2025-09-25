74 von 74 Stimmen: Gordon Schnieder hat in seinem Heimatwahlkreis volle Unterstützung. Sein Ziel in einem halben Jahr: die Staatskanzlei.

Daun (dpa/lrs) – Der CDU-Parteichef und Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, ist in seinem Heimatwahlkreis Vulkaneifel einstimmig als Kandidat für die Landtagswahl aufgestellt worden. Bei der entsprechenden Versammlung aller Mitglieder in Daun erhielt er 74 von 74 Stimmen, wie der CDU-Landesverband mitteilte.

Schnieder, gelernter Finanzwirt aus Birresborn, sagte laut Mitteilung: «Ich danke allen für dieses Ergebnis und das große Vertrauen. Die Vulkaneifel ist meine Heimat, hier bin ich fest verwurzelt.» Die Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz ist für den 22. März 2026 terminiert. Der 50-jährige Schnieder ist Herausforderer von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).

Mit Blick auf den bevorstehenden Wahlkampf sagte der CDU-Spitzenkandidat: «Wir wollen dieses Land wieder dorthin zurückführen, wo es hingehört: an die Spitze der Bundesländer. – Unser Ziel ist klar: Wir wollen die stärkste politische Kraft in Rheinland-Pfalz werden – 2026 wird an der CDU kein Weg vorbeiführen.»

Die Partei sitzt seit 1991 auf den Oppositionsbänken des rheinland-pfälzischen Landtags. In Umfragen zu Sommerbeginn lag sie deutlich vorn und die amtierende Ampel-Regierung hatte keine Mehrheit mehr.