Der Ministerpräsident ist vor Ort, als ein Löschroboter aus Niedersachsen eintrifft. Er dankt den Einsatzkräften und richtet den Blick in die Zukunft.

Traisen (dpa/lrs) – Angesichts der schwierigen Löscharbeiten am Rotenfels muss Rheinland-Pfalz nach Ansicht von Ministerpräsident Gordon Schnieder auch über den Kauf von neuem Gerät nachdenken. «Wir müssen uns für die Zukunft stärker aufstellen», sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch der Einsatzkräfte in dem Waldbrandgebiet im Kreis Bad Kreuznach.

Hier zeigten sich exemplarisch die Herausforderungen, wenn auf einer mit Munition belasteten Fläche gelöscht werden müsse. Und es gebe in Rheinland-Pfalz mehr solcher Flächen. Man wisse schlicht nicht, wo was genau liege.

Es sei zu überlegen, ob der aus Niedersachsen angeforderte Löschroboter auch ein für Rheinland-Pfalz geeignetes Gerät sein könne. Grundsätzlich zahle sich jetzt schon aus, dass das Land zuletzt bereits bei Fahrzeugen zur Bekämpfung von Waldbränden aufgerüstet habe.

Schnieder dankte den Einsatzkräften aus vielen Teilen von Rheinland-Pfalz und aus anderen Bundesländern, die seit mehreren Tagen in dem Brandgebiet aktiv sind.