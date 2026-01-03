Schneeschauer und Glätte haben Südwesten im Griff

Winterliche Temperaturen und Schneeschauer sorgen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland für Glätte. Was der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende und den Wochenstart vorhersagt.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es winterlich-kalt. Am Samstag ist mit höchstens 3 Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Hochlagen erreichen die Temperaturen demnach minus 3 bis minus 1 Grad, dabei bleibt es überwiegend stark bewölkt. Bis in das Flachland ist gebietsweise mit Schneeschauern und Glätte zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag erwarten die Meteorologen vor allem zwischen Eifel und Westerwald weitere Schneeschauer mit Glätte. Bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 5 Grad ist mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. Am Sonntag sollen die Schneeschauer allmählich nachlassen, nur im Nordwesten sei noch vereinzelt mit Glättegefahr zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 und 3 Grad.

Die neue Woche startet erneut stark bewölkt, vor allem im Süden jedoch verbreitet niederschlagsfrei. Gebietsweise könne es noch zu einzelnen Schneeschauern mit Glätte kommen. Bei Höchstwerten zwischen minus 4 und 0 Grad bleibt es verbreitet frostig.