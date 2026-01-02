Schneeschauer und Frost – Wochenende bleibt winterlich

Schnee, Frost und glatte Straßen: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es auch am Wochenende winterlich. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – Es bleibt winterlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Menschen müssen sich auch am Wochenende auf Schnee, Wind und glatte Straßen einstellen.

Für Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) einzelne Schneeregen- oder Schneeschauer mit Glätte vorher. Auch einzelne kurze Gewitter mit Graupel und kurzzeitig starkem Schneefall sind möglich.

In Lagen ab 300 Meter können stellenweise ein bis drei Zentimeter, im Westerwald bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen. Die Temperaturen liegen bei ein bis fünf Grad, in höheren Lagen bei minus ein Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind mit starken, vereinzelt stürmischen Böen.

Schneeschauer und Glättegefahr

In der Nacht zum Samstag rechnen die Meteorologen im Norden mit weiteren Schneeschauern. Bei Tiefstwerten von null bis minus fünf Grad besteht Glättegefahr durch Schneematsch oder gefrierende Nässe.

Für Samstag werden Schneeschauer und Glätte bis ins Flachland vorhergesagt. Die Temperaturen erreichen null bis drei Grad. In Hochlagen bleibt es frostig und es sind starke Böen möglich.

Auch am Sonntag ist laut der Vorhersage mit einzelnen Schneeschauern zu rechnen. Es besteht Glättegefahr bei Höchstwerten zwischen null und drei Grad.