Schneeschauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Barweiler (dpa/lrs) – Am ersten Wochenende des Jahres können die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer wieder mit winterlichen Schneeschauern und Schneeregen rechnen. Im Laufe des Sonntags steigen die Temperaturen – durch Eisregen kann es allerdings glatt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Vor allem am Freitag gibt es immer wieder Schnee und Schneeregen, in höheren Lagen herrscht Glättegefahr. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad, in Hochlagen gibt es teils auch Dauerfrost zwischen minus zwei und null Grad. In der Nacht zum Samstag wird es laut DWD vielerorts glatt durch überfrierende Nässe, im Norden auch durch etwas Neuschnee.

Der Samstag bleibt überwiegend trocken, in Hochlagen herrscht Dauerfrost. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus zwei und null Grad, im Neuwieder Becken werden es bis zu drei Grad, schreibt der DWD.

Anfangs gibt es am Sonntag noch Schnee, der jedoch im Laufe des Tages in Regen übergeht. Teils gibt es Glatteis durch gefrierenden Regen, warnt der DWD. Die Temperaturen steigen im Südwesten auf milde acht Grad, in Richtung Westerwald auf etwa vier Grad.

Am Montag liegt die Höchsttemperatur sogar zwischen elf und 14 Grad bei leichtem Regen, im höheren Bergland zwischen sieben und zehn Grad. Es wird windig, im Bergland gibt es teils stürmische Böen, die gegen Abend etwas nachlassen.