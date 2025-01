Schneeschauer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Regnerisches Wetter mit teilweise Schnee in höheren Lagen wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. Die Temperaturen steigen am Donnerstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf auf bis zu sieben Grad, in Hochlagen liegen die Werte bei null Grad. Oberhalb von 200 bis 300 Meter kann es in der Nacht Schneeschauer geben. Am Freitag wird es wechselnd bewölkt mit einzelnen Regen- oder Schneeregenschauern, die in höheren Lagen in Schnee übergehen.

