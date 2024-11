Schneeregen und Glätte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet unbeständiges November-Wetter. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge kann es in Teilen des Landes glatt werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet nasskaltes Wetter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Tag wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem im Norden und Nordosten sind zeitweise Regen-, Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer möglich.

Im Bergland oberhalb von 400 Metern ist laut DWD durchweg mit Schnee und Glätte zu rechnen. Nach Südwesten hin und im Saarland lockert es teils auf und es bleibt länger trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 5 Grad, im höheren Bergland bei 0 bis 2 Grad. Dabei kommt es zu mäßigem bis frischem Wind, vereinzelt auch zu stürmischen Böen.

In der Nacht zum Donnerstag halten sich bei wechselnder bis starker Bewölkung die Schauer. Dabei nehmen Schnee und Glättegefahr bis in tiefe Lagen zu. Im Bergland wird erneut Neuschnee erwartet. Die Niederschläge klingen in der zweiten Nachthälfte von Westen her ab. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 3 Grad, im Bergland bei minus 4 Grad.

Am Donnerstag geht es wechselnd bewölkt und weitgehend trocken weiter. Allenfalls im Westerwald sind einzelne Schneeschauer und Glätte möglich. Die Temperaturen liegen bei 1 bis 4 Grad, im Bergland bei minus 2 bis plus 2 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind, in Hochlagen sind starke Böen möglich.