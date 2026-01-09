Schneeregen, Schnee und Nachtfrost

Gerade in der Nacht kann es verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe geben. Aber auch tagsüber bleibt es beim Winterwetter.

Offenbach/Alzey (dpa/lrs) - Es bleibt winterlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch am Samstag mit Schneeschauern und Regen, der in Schnee übergeht. Die Höchstwerte werden zwischen minus ein und plus vier Grad liegen.

In der Nacht zum Sonntag klingen die Schneefälle nach der Vorhersage der Meteorologen ab. Es muss aber verbreitet mit Frost bei Werten von minus vier bis minus acht Grad gerechnet werden, in nördlichen Hochlagen sogar bis minus elf Grad. Der DWD warnt vor verbreitet Glätte durch überfrierende Nässe.

Es wird frostig

Am Sonntag ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselnd bis stark bewölkt, mitunter auch heiter. Ganz im Süden sind anfangs noch abklingende Schneefälle möglich, ansonsten ist es nach Angaben des Wetterdienstes niederschlagsfrei. Auf verbreitet Dauerfrost bei maximalen minus ein bis minus sechs Grad müssen sich die Menschen einstellen.

Der Freitag war mit teils kräftigen Niederschlägen gestartet, die sich im Tiefland zunächst als Regen zeigten, im Bergland zunehmend wieder Schnee brachten. Die Höchstwerte pendeln zwischen plus drei und neun Grad. Der DWD warnt vor frischem bis starkem Südwestwind mit verbreitet stürmischen Böen, teils auch Sturmböen, im Bergland auch schwere Sturmböen.