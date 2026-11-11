Das Skigebiet am höchsten Berg des Landes setzt ganz auf Naturschnee. Das hat einen Grund.

Thalfang (dpa/lrs) – Im Wintersportgebiet am Erbeskopf gehen in dieser Saison keine Schneekanonen in Betrieb. «Wir setzen ganz auf Naturschnee», sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang, Tamara Breitbach, der Deutschen Presse-Agentur zum Skiliftbetrieb am höchsten Berg des Landes Rheinland-Pfalz (816 Meter).

Nach den wenigen Niederschlägen in diesem Jahr sei es nicht möglich, die Skihänge technisch mit Kunstschnee zuzuschneien. «Wir können nicht die Menschen in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf zum Wassersparen auffordern und dann Grundwasser nehmen, um einen Hang zu beschneien», sagte Breitbach.

Über die Jahre immer weniger Schnee

Für den Liftbetrieb sei man vorbereitet. «Wenn genug Schnee fällt, kann es losgehen.» Sie hoffe darauf, mit den Lifttagen in dieser Saison «in den zweistelligen Bereich» zu kommen. In der vergangenen Wintersaison lief der Haupt-Lift an nur zwei Tagen – unter Einsatz von Schneekanonen.

Aufgrund des Klimawandels falle immer weniger Schnee: Nach Studien gebe es in der Region über die vergangenen 20 Jahre einen Verlust von im Schnitt 15 Frosttagen pro Jahr, sagte Breitbach. Die Lifte würden aber trotzdem nicht infrage gestellt: Solange es irgendwie möglich sei, werde man die Infrastruktur mit dem Skiliftbetrieb bereitstellen.

Blick zurück: Vor rund 20 Jahren liefen die Lifte am Erbeskopf an 55 Tagen: Insgesamt wurden von Ende November 2005 bis Mitte Februar 2006 rund 120.000 Besucher registriert. Und: 2010/2011 hatte es sogar 78 Lifttage gegeben – rund 180.000 Besucher wurden gezählt.

Neues Konzept mit «naturverträglichen Adrenalinkicks»

Heute arbeite man aber an einem breiteren Konzept für den Erbeskopf: «Wir wollen langfristig auf Schneeerlebnisse statt Wintersport setzen», sagte die Bürgermeisterin. «Weil wir immer weniger daraufsetzen können, dass Schnee sicher kommt.» Dazu gehörten neben Rodeln und Schneewandern auch Ideen wie Fatbike-Fahren im Schnee oder verschiedene Pop-up-Events.

«Es muss sich noch herauskristallisieren, was machbar ist.» Dazu sollten auch mögliche private Anbieter mit ins Boot geholt werden. «Wir können als kommunaler Zweckverband den Rahmen sicherstellen, aber nicht Betreiber von allen möglichen Events sein», sagte Breitbach.

Klar sei, dass alle Angebote «naturverträgliche Adrenalinkicks» sein müssten. Der Erbeskopf liegt im Nationalpark Hunsrück-Hochwald.

Insgesamt solle der Erbeskopf das ganze Jahr über für Besucher attraktiv sein: «Was noch fehlt, ist das vereinende Konzept.» Es gebe schon viel am Berg: eine Sommerrodelbahn, der Trailpark, der Hochseilgarten, ein Spielplatz, tolle Ausblicke und Wanderwege.