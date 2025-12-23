Schneeflocken an Heiligabend in Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein wenig Schnee könnte es laut Deutschem Wetterdienst in Teilen von Rheinland-Pfalz und Saarland zu Weihnachten wohl geben. Die Feiertage werden überwiegend sonnig.

Mainz (dpa/lrs) – Weiße Weihnachten in Rheinland-Pfalz und im Saarland? Zumindest im Süden und in den Bergen könnten laut Deutschem Wetterdienst ein paar Schneeflocken fallen. An den Weihnachtsfeiertagen gibt es laut den Experten in den Bundesländern eher keinen Schnee oder Regen – und viel Sonne.

Der Dienstag wird demnach bei maximal sieben Grad vor allem grau: Anfangs erwarten die Meteorologen Frost, Nebel und Glätte. Auch im Tagesverlauf gibt es nur wenige Auflockerungen.

Schneeflocken an Heiligabend

An Heiligabend hält das winterliche Grau zunächst an. Der Himmel wird laut DWD stark bewölkt, erst zum Abend hin sind im Norden Auflockerungen möglich. Meist bleibt es trocken, doch im Süden und im Bergland könnte es zumindest zeitweise ein wenig Schnee geben. Die Temperaturen sollen am Nachmittag drei bis fünf, in den Bergen minus drei bis null Grad erreichen.

Viel Sonne an den Feiertagen

Schon am ersten Weihnachtsfeiertag lichtet sich laut DWD dann das Grau. Die Wetterexperten erwarten viel Sonne. Nur im Süden soll es anfangs noch wolkig sein, dann klart der Himmel auch dort auf. Trocken bleibt es dabei auch, die Temperaturen erreichen bis zu plus vier Grad.

Ähnlich am zweiten Feiertag – oft wird es der Vorhersage zufolge dann sonnig, zumindest bleibt der Himmel nur leicht bewölkt. Bei bis zu plus vier Grad bleibt es zudem trocken.