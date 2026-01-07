Schneefall: Verkehrsunfälle - teils Busverkehr eingestellt

Unfälle bei Schneefall haben etliche Polizeieinsätze ausgelöst. In einigen Orten fahren wegen der Witterungsverhältnisse keine Busse mehr.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Auf schneeglatten Straßen im Saarland gab es laut Polizei bisher 28 Verkehrsunfälle. Bei drei Unfällen habe es insgesamt drei leicht verletzte Personen gegeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Abend. Ansonsten sei es bei Blechschäden geblieben.

Seit dem späteren Nachmittag rückte die Polizei demnach zu rund 40 witterungsbedingten Einsätzen aus. Neben den Unfällen gehörte die Sicherung von Gefahrenstellen dazu - etwa bei liegengebliebenen Lastwagen in den Höhenlagen von Autobahnen, wie der Sprecher sagte.

Derzeit gebe es aber keine Verkehrssperrungen und keine größeren Verkehrsbehinderungen im Bundesland. Die Fahrbahnen seien teils noch schneebedeckt, die Räumfahrzeuge seien im Einsatz.

Teils fahren keine Busse mehr

Wegen des Schneefalls stellte die Saarbahn ihren Buslinienverkehr in Saarbrücken am Abend ein. Bereits seit 17.15 Uhr hätten die Busse die Höhenlagen nicht mehr angefahren, teilte das Unternehmen mit. Die Einstellung gelte zunächst bis Donnerstagmorgen. Die Saarbahnlinie S1 (Zug) sei nicht betroffen und fahre regulär.

Auch in anderen Kommunen im Saarland hätten Verkehrsbetriebe ihren Busverkehr eingestellt, etwa in Merzig-Wadern.