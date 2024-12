Schneefall sorgt für Behinderungen und Unfälle im Saarland

Schnee und Glätte überraschen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei muss zu einer Vielzahl an Einsätzen ausrücken.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bis zum Morgen haben Schnee und Glätte für zahlreiche Behinderungen und Unfälle im Saarland gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam es allein zu 33 witterungsbedingten Unfällen. Glücklicherweise kam es dabei bis auf eine Ausnahme zu keinen größeren Personenschäden.

In einem Fall jedoch ist ein 54-jähriger Mann infolge eines Verkehrsunfalls schwer verletzt worden. Der Autofahrer verlor am Sonntagabend auf glatter Fahrbahn der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit der Leitplanke. Als er ausstieg, wurde er von einem nachfolgenden Auto erfasst. Der 54-Jährige sowie die Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

Verkehrsbehinderungen durch Bäume und Fahrzeuge

Zudem wurden der Polizei 28 Verkehrsbehinderungen gemeldet, etwa durch liegengebliebene Fahrzeuge oder umgestürzte Bäume. Mittlerweile seien die Behinderungen allerdings weitestgehend behoben und die Straßen geräumt, erklärte ein Sprecher.

Der Wintereinbruch hatte auch Folgen für den öffentlichen Nahverkehr. In Saarbrücken könnten am Morgen aufgrund von Schneeglätte mehrere Haltestellen nicht von Bussen angefahren werden. Wie der Verkehrsbetrieb Saarbahn mitteilte, seien aber auch hier alle Behinderungen wieder behoben.