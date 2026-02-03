Ob in Mainz oder in der Nähe der Stadt: Mit dem vielen Schnee gab es auch viele Verkehrsbehinderungen - zum Glück überwiegend mit Blechschäden.

Mainz (dpa/lrs) - Dichter Schneefall und Glätte haben in und um Mainz für ein Verkehrschaos gesorgt - auch auf den Autobahnen. Auf der A60 und der A63 habe es in der Zeit von 12.00 bis 20.00 Uhr 16 Unfälle gegeben, in zwei Fällen wurde jeweils ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizeiautobahnstation Heidesheim am späten Abend mitteilte.

An drei Autobahnauffahrten fuhren sich Lkw wegen überfrierender Nässe fest. Die Anschlussstellen wurden mit der Unterstützung des THW wieder freigeräumt. Die Auffahrten blieben zum Teil für bis zu drei Stunden voll gesperrt. Betroffen waren Mainz Laubenheim in Fahrtrichtung Darmstadt, Mainz Hechtsheim West in Fahrtrichtung Bingen sowie Saulheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern.

Blechschäden in Mainz

Rund 90 Unfälle wurden im Gebiet des Polizeipräsidiums Mainz gezählt. Dabei habe es sich in den überwiegenden Fällen um Blechschäden gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Zahl der Verletzten liege im unteren einstelligen Bereich. Schwere Verletzungen habe es nicht gegeben.

Der Schneefall hatte mittags eingesetzt. Binnen kürzester Zeit gab es in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt und der Umgebung eine geschlossene Schneedecke auf den Fahrbahnen und Gehwegen. Busse und Lastwagen blieben teils liegen. «In und um Mainz ist die Hölle los», berichtete ein Polizeisprecher.

Anders als im benachbarten Wiesbaden wurde der Busverkehr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zwar nicht komplett eingestellt. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft sprach aber von teils großen Einschränkungen und Ausfällen auf fast allen Linien. Es seien sowohl Busse als auch Straßenbahnen betroffen, sagte ein Sprecher.

Besondere Probleme bereiteten Gefällstrecken in den Außenbezirken. Hinzu gekommen sei am Nachmittag ein ohnehin dichtes Verkehrsaufkommen in Mainz. Neben der Verkehrsgesellschaft Eswe in Wiesbaden stellte laut den Mainzer Verkehrsbetrieben auch die KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH ihren Linienverkehr ein.

Die amtliche Warnung vor starkem Schneefall in Rheinland-Pfalz und im Saarland wurde am Abend vom Deutschen Wetterdienst wieder aufgehoben.