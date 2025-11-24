Schnee zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Der Deutsche Wetterdienst erwartet Schnee, Glätte und vereinzelt Nebel für RLP und für das Saarland. Tagsüber bleibt es meist stark bewölkt, mit einzelnen Schauern.

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich auf winterliches Wetter vorbereiten. Der heutige Montag soll laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewölkt starten, im Tagesverlauf treten zeitweise Schauer oder schauerartiger Regen auf, in Hochlagen zeigt sich dieser als Schneeregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier bis sieben Grad, in Hochlagen maximal um die zwei Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD stark bewölkt mit gebietsweise schauerartigem Regen, in höheren Lagen mit Schneeregen oder Schnee und Glätte. Tiefstwerte liegen zwischen vier und Null Grad, in Hochlagen bei minus ein Grad. Der DWD warnt vor Nebel.

Der Dienstag startet stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweisem Regen, im Bergland teils Schnee. Es folgt ein leichter Temperaturanstieg auf maximal drei bis sechs Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut den Meteorologen weiterhin stark bewölkt bis bedeckt. Tagsüber erwarten die Wetterexperten lokal etwas Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee.