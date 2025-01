Schnee und Glatteis in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in der Nacht zum Sonntag für Glätte wappnen. Trotzdem erwartet sie ein milder Wochenwechsel.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Rheinland-Pfalz und das Saarland in der Nacht zum Sonntag vor Glatteis gewarnt. Zunächst erwarteter Schnee soll den Meteorologen zufolge in der zweiten Nachthälfte schnell in gefrierenden Regen übergehen. Auch sei nicht auszuschließen, dass sich hieraus ein Unwetter entwickle.

Bis zum Sonntagmittag könne der Regen gefrieren. Gleichzeitig wird es wohl milder – laut DWD steigen die Temperaturen noch in der Nacht wieder an. Am Sonntag sei dann, bei andauerndem Regen, gar mit sieben bis zehn Grad zu rechnen.

Auch am Montag steigen die Temperaturen nach DWD-Angaben weiter, die Menschen in den beiden Bundesländern können sich auf Höchstwerte zwischen neun und 14 Grad einstellen. Es bleibt bewölkt, zeitweise setzt wohl auch weiter Regen ein.

In der Nacht zum Dienstag geht dieser in höheren Lagen erneut in Schnee über, so die Vorhersage. Demnach kühlt es dann wieder ab, die Meteorologen rechnen am Tag mit maximal vier bis sieben Grad.