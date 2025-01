Schnee und Glättegefahr in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommt es in den nächsten Tagen zu Schneefällen und Glätte auf den Straßen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, weiten sich am Mittwoch von Süden her Schneefälle in den beiden Bundesländern aus, es besteht Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen bei einem bis fünf Grad. In Teilen der Eifel und des Westerwalds erwarten die Meteorologen Neuschnee in Höhe von zehn bis 15 Zentimeter, in tieferen Lagen gehen sie von einem bis fünf Zentimeter Schnee aus.

Am Donnerstag kommt es laut DWD zu anhaltendem Regen, der von Norden aus in kräftigen Schneefall übergeht. Zum Nachmittag und Abend kommt es zunehmend zu Schneeschauern. In der Nacht zum Freitag sollen sie dann wieder nachlassen.